Серхио Рамос: «Уверен, контракт с «Реалом» будет продлен. Сейчас важно сосредоточиться на Ла Лиге и ЛЧ»

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался на тему продления контракта с клубом.

«Вы [СМИ] много говорили об этом в последнее время, но мы с клубом находимся в отличных отношениях, и я уверен, что контракт будет продлен. Сейчас самое важное – сконцентрироваться на и Лиге чемпионов», – сказал Рамос.

Срок действующего соглашения между защитником и истекает в июне 2021 года.

В этом сезоне Рамос провел за «Реал» 23 матча в Ла Лиге и забил 5 мячей. С его полной статисткой можно ознакомиться здесь.