Жерар Пике: «Сейчас «Барселона» не фаворит ЛЧ. Никогда не забудем матчи с «Ливерпулем» и «Ромой»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от матча с в плей-офф Лиги чемпионов.

«В другие годы мы появлялись на этой стадии Лиги чемпионов и считались фаворитами. В этом году мы ими не являемся.

Мы будем двигаться шаг за шагом. Сейчас «Наполи», нужно сначала пройти дальше, а там посмотрим. У нас много примеров, когда мы хорошо себя проявляем в плей-офф, а потом проваливаемся. Нужно идти от игры к игре.

Мы никогда не забудем матчи с и «Ромой», это два очень болезненных поражения и для нашей истории, и для карьер игроков. Но даже из худших поражений нужно извлекать положительные моменты и смотреть в будущее. Мы знаем, что сможем справиться. Все ситуации разные, каждая – отдельный мир, но мы кое-чему научились», – сказал Пике.