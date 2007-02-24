Гаттузо о Месси: «Он делает вещи, которые увидишь только на PlayStation. Величайший»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о форварде «Барселоны» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я читал, что мы должны закрыть Месси, но дело не только в нем.

Лоренцо Инсинье сказал, что он отличный игрок, но Лионель великолепен не только на поле. Он величайший, учитывая его карьеру.

Он делает вещи, которые вы видите только на PlayStation. То, что вы даже не можете себе представить. Месси является лучшим в мире на протяжении многих лет», – сказал Гаттузо.

«Наполи» примет «Барселону» завтра, 25 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.