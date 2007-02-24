Азар сможет сыграть в конце сезона, если его не будут оперировать. Если операция будет – скорее всего, нет

Медицинский штаб «Реала» обсуждает стратегию восстановления полузащитника Эдена Азара.
Врачи мадридского клуба пока не решили, стоит ли Азару восстанавливаться консервативным способом или же требуется хирургическое вмешательство.
Без операции восстановление займет 2-2,5 месяца. Соответственно, он сможет сыграть в конце сезона. Если же Азара прооперируют, восстановление займет минимум 3 месяца, тогда он уже не сыграет до конца сезона.
Напомним, что у бельгийца трещина в правой ноге.
Азар вылетел на 3 месяца. В «Реале» он уже пропустил 20 игр – столько же за 7 лет в «Челси»