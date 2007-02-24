Азар сможет сыграть в конце сезона, если его не будут оперировать. Если операция будет – скорее всего, нет

Медицинский штаб обсуждает стратегию восстановления полузащитника .

Врачи мадридского клуба пока не решили, стоит ли Азару восстанавливаться консервативным способом или же требуется хирургическое вмешательство.

Без операции восстановление займет 2-2,5 месяца. Соответственно, он сможет сыграть в конце сезона. Если же Азара прооперируют, восстановление займет минимум 3 месяца, тогда он уже не сыграет до конца сезона.

Напомним, что у бельгийца трещина в правой ноге.

Азар вылетел на 3 месяца. В «Реале» он уже пропустил 20 игр – столько же за 7 лет в «Челси»