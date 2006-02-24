Роберто Мартинес: «Азар выбыл минимум на три месяца. Нам очень грустно»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о травме полузащитника Эдена Азара.

«Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом «Реала» и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с «Манчестер Сити».

Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле», – сказал Мартинес.

Бельгийский хавбек получил травму в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леванте» (0:1). Ранее сообщалось, что у Азара диагностирована трещина в правой ноге.