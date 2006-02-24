Роберто Мартинес: «Азар выбыл минимум на три месяца. Нам очень грустно»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу травмы Эден Азар Роберто Мартинес Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о травме полузащитника «Реала» Эдена Азара.

«Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом «Реала» и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с «Манчестер Сити». 

Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле», – сказал Мартинес.

Бельгийский хавбек получил травму в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леванте» (0:1). Ранее сообщалось, что у Азара диагностирована трещина в правой ноге. 

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