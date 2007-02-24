Виктор Гончаренко: «В ЦСКА появилась химия, мы долго к ней шли. Но оценку даст чемпионат»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги подготовки к весенней части сезона.

— Виктор Михайлович, насколько удовлетворены игрой в обоих таймах в матче с «Уфой»?

— В первой половине встречи мы долго пытались найти лазейки в защите соперника. Знаем, что «Уфа» умеет хорошо, организованно обороняться. Были подходы, моменты, мы не смогли их завершить, но это выматывало соперника.

После замен во втором тайме ритм возрос, команды стали играть более растянуто, и в таком футболе мы реализовали моменты, которые нашли. Важно было забить первыми, чтобы еще больше раскрыть игру.

— На зимних сборах меньше двух мячей за матч команда не забивала. Насколько это важно для вас?

— Венец, цель игры — это гол. Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела.

Важно, что у нас появилась химия, все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию химии, и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат, – сказал Гончаренко.