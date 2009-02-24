Олег Яровинский: «Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой, но мы были вынуждены прямо там его развернуть. Он был в шоке»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА, рассказал о сорвавшемся переходе нападающего «Хоффенхайма» Моанеса Даббура в московский клуб.

«Самый обидный трансфер, который мог быть в , но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать. Почему? Финансовые причины.

Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему «пока». Он был в шоке», — сказал Яровинский.

В этом сезоне Даббур провел за 6 матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за «Севилью», «Ред Булл», «Грассхоппер» и «Маккаби».

С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.