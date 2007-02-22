Маурицио Сарри: «В ворота «Ювентуса» часто ставят пенальти. Это необычно»

Главный тренер Маурицио Сарри подвел итоги матча 25-го тура Серии А со (2:1).

«Как и в прошлом матче, у нас было много шансов забить, но мы все равно не сняли вопросы о победителе до конца матча.

Чувствую, что команда становится лучше, просто жаль, что мы раньше не решаем все вопросы. Здорово, что нам удается стабильно создавать моменты, включая семь попаданий в каркас ворот за три матча.

В наши ворота часто ставят пенальти, и это необычно, учитывая, что мы предпочитаем обороняться за пределами штрафной.

Сегодня нас наказали пенальти при помощи ВАР, а ведь система даже не работала (не работал монитор для показа повторов, и не было связи между главным арбитром и ВАР, так что решение о пенальти было принято видеоассистентом – прим. Sports.ru)! Представьте, что началось бы, будь все наоборот...

Крайне несправедливо, что решение принял ВАР, а не рефери. Зачем рефери тогда вообще нужен? Мне объяснили после матча, что таковы правила. Я не согласен с ними.

Кьеллини не может играть каждые три дня, но за последние 10 дней он здорово прибавил и набрал форму быстрее, чем мы ожидали. Если он продолжит в том же духе, то может сыграть в одном из важных матчей, ожидающих нас в ближайшее время.

Во время матча мы порой обороняемся активно и организуем высокий прессинг. Когда мы этого не делаем, то допускаем много ударов по нашим воротам из-за пассивности. Надеюсь, мы сможем искоренить этот недостаток.

Команда растет, я думаю и надеюсь, что мы можем сильно прибавить. Особенно в том, что касается стабильности и интенсивности на протяжении всех 90 минут.

Скудетто – наша цель, Лига чемпионов – наша мечта. В жизни порой бывает, что верное решение – погнаться за мечтой и не достичь целей.

Проблема ЛЧ в том, что там очень мало игр в плей-офф, и каждая может стать решающей. Турнир могут выиграть 10-12 команд, так что победитель не только самый сильный, но и самый везучий», – сообщил Сарри Sky Sport Italia.