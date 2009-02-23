Гвардиола о «Реале»: «Ман Сити» ждет матч с королями ЛЧ. Постараемся получить удовольствие»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал серию из 4 нереализованных пенальти после матча 27-го тура АПЛ с (1:0).

«Мы не забили четыре раза подряд с пенальти. Возможно, мы забьем пенальти тогда, когда это будет нам необходимо для выигрыша чего-нибудь.

Вратари играют хорошо. Но следующий пенальти мы реализуем».

Об игре с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Подготовка к после 12 дней отпуска прошла здорово, мы провели 2 хороших матча.

Здорово, что мы готовились к «Реалу», встречаясь с крепкими соперниками.

Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся получить удовольствие и сыграть в своей манере», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля» до 19 очков. У команды Клоппа матч в запасе