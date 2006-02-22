Моуринью о проигрыше «Челси»: «У нас нет нападающего, в атаке не форварды. Нам очень тяжело»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча АПЛ с (1:2).

«Думаю, что сейчас будет очень скучно, потому что я скажу то же самое, что и после «Лейпцига».

Я очень горжусь игроками, они выложились полностью, абсолютно. У нас нет нападающего. Наши игроки атаки не нападающие и невероятно устали, так что нам очень, очень тяжело.

Никаких тактических проблем, [мы] полностью контролировали пространство, но были наказаны после пары индивидуальных ошибок.

В последней части игры, когда «Челси» был напуган счетом 2:1, у нас не было этого присутствия, этой мощи, у нас не было чего-то, чтобы сделать больше, чем мы сделали.

Чтобы создавать моменты, нужен завершитель или быстрые игроки, меняющиеся позициями, нужна другая командная динамика. У нас нет нападающего и у нас есть уставшие игроки, все просто.

Мы сыграли очень, очень хорошо. Если бы мы забили раньше соперника, я думаю, у нас был бы шанс, потому что мы хорошо организованы. Но когда соперник забивает первым и отходит назад, нам становится очень, очень трудно.

Поражение – это поражение, но здорово, что в последние секунды игроки все еще бились за результат, это для меня очень важно», – сказал Моуринью.