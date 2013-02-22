Жозе Моуринью: «Челси» – фаворит в борьбе за топ-4. «Тоттенхэм», «МЮ», «Арсенал» – мы все андердоги»

Главный тренер Жозе Моуринью поделился мыслями о борьбе за топ-4 АПЛ.

«В настоящий момент «Тоттенхэм», , «Арсенал», «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон», « – мы все андердоги.

Мы хотели бы оказаться там [в топ-4], но мы на одно, два, три очка отстаем от , так что у них есть преимущество. Это очевидно. Преимущество небольшое, но оно есть.

На данный момент «Челси» – фаворит в борьбе за четвертое место, учитывая, что у сейчас на 9 очков больше», – сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» идет на пятом месте в АПЛ, отставая от «Челси», идущего четвертым, на одно очко.

Сегодня команды встретятся друг с другом в лондонском дерби. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 15:30.