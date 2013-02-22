Жозе Моуринью: «Челси» – фаворит в борьбе за топ-4. «Тоттенхэм», «МЮ», «Арсенал» – мы все андердоги»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о борьбе за топ-4 АПЛ.
«В настоящий момент «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Эвертон» – мы все андердоги.
Мы хотели бы оказаться там [в топ-4], но мы на одно, два, три очка отстаем от «Челси», так что у них есть преимущество. Это очевидно. Преимущество небольшое, но оно есть.
На данный момент «Челси» – фаворит в борьбе за четвертое место, учитывая, что у «Лестера» сейчас на 9 очков больше», – сказал Моуринью.
«Тоттенхэм» идет на пятом месте в АПЛ, отставая от «Челси», идущего четвертым, на одно очко.
Сегодня команды встретятся друг с другом в лондонском дерби. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 15:30.