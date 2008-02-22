Гендиректор «Сочи»: «Футбольный интеллект Кокорина налицо. Команда воспрянула духом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высоко отозвался об арендованном форварде «Зенита» Александре Кокорина.
– Вы довольны проведенной трансферной кампанией?
– Очень доволен. Не могу не отметить приход Александра Кокорина. Футбольный интеллект налицо, он виден. Команда дополнительно воспрянула духом.
Все ребята, кто прошел сборы, прибавили, относились к себе профессионально. Проведенные игры показали, что команда стала на уровень выше, чем была.
У нас есть все возможности набрать очки в оставшихся матчах и уйти с последнего места. Надеюсь, что нынешнее положение у нас временное.
– Как Кокорин чувствует себя в команде?
– Здесь он находится с желанием. Тренируется и играет с большой отдачей. Он вызывает только положительные эмоции, – сказал Рубашко «РБ-Спорт».
Кокорин зажег в первом же матче за «Сочи»: гол вторым касанием, 2+1 за полчаса!