«Барселона» интересуется вратарем «Аякса» Онана. На него также претендует «Челси»

проявляет интерес с голкиперу «Аякса» Андре Онана, утверждает Diario Sport.

«Блауграна» недовольна выступлениями Нето как второго вратаря и поэтому обратила внимание на 23-летнего камерунца.

Президент «Барсы» уже общался с Онана на церемонии вручения «Золотого мяча».

Однако фаворитом на трансфер голкипера считается . Сообщалось, что Онана уже принял решение перейти в лондонский клуб летом.

Онана был в системе молодежных команд «Барселоны» в период с 2010 по 2015 год. Его статистику можно найти здесь.

Вратарь «Аякса» вырос в деревне на 300 человек и сбежал из «Барселоны»