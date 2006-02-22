«Барселона» интересуется вратарем «Аякса» Онана. На него также претендует «Челси»

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«Барселона» проявляет интерес с голкиперу «Аякса» Андре Онана, утверждает Diario Sport.

«Блауграна» недовольна выступлениями Нето как второго вратаря и поэтому обратила внимание на 23-летнего камерунца.

Президент «Барсы» Жозеп Бартомеу уже общался с Онана на церемонии вручения «Золотого мяча».

Однако фаворитом на трансфер голкипера считается «Челси». Сообщалось, что Онана уже принял решение перейти в лондонский клуб летом.

Онана был в системе молодежных команд «Барселоны» в период с 2010 по 2015 год. Его статистику можно найти здесь.

Вратарь «Аякса» вырос в деревне на 300 человек и сбежал из «Барселоны»

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