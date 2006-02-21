Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» никто не помогал выигрывать трофеи. Бан ничего не изменит»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о ситуации в команде в связи с исключением из Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушения ФФП.

«Я не могу изменить то, что думают люди. Знаю, как усердно мы работаем, а также очень горжусь тем, чего мы вместе добились за эти годы.

Никто не помогал нам выигрывать эти трофеи. Мы проделывали невероятную работу изо дня в день, от матча к матчу, поэтому бан ничего не изменит.

Это еще не конец, расследование не завершено. Клуб подал апелляцию, посмотрим, что произойдет.

Мои игроки могут свободно говорить то, что они думают и во что верят. Мы не собираемся им указывать, что говорить. Что касается слов Стерлинга, это нормально. Он давал интервью для мадридских СМИ и говорил о «Реале», – сказал Гвардиола.

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