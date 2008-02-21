Рахим Стерлинг: «Реал» – фантастический клуб. Но я счастлив в «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о «Реале».
– Кого из «Реала» хотел бы подписать, будь ты главным тренером?
– Луку Модрича. Я играл против него пару раз, особенно против Хорватии, он буквально плывет по полю. За ним очень приятно наблюдать.
– Был бы он в твоем стартовом составе?
– На сто процентов. Определенно.
– Мог бы увидеть себя в составе «Реала»? Как думаешь, вписался бы в него?
– Это один из тех случаев… Прямо сейчас я в «Манчестер Сити», где я действительно счастлив. Но «Реал» – фантастический клуб. Когда видишь белую футболку, точно знаешь, что представляет собой этот клуб, он огромен.
В то же время у меня контракт с «Ман Сити», и я должен это уважать. Но «Реал» – фантастический клуб, – сказал Стерлинг.