Рахим Стерлинг: «Реал» – фантастический клуб. Но я счастлив в «Ман Сити»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о «Реале».

– Кого из «Реала» хотел бы подписать, будь ты главным тренером?

Луку Модрича. Я играл против него пару раз, особенно против Хорватии, он буквально плывет по полю. За ним очень приятно наблюдать.

– Был бы он в твоем стартовом составе?

– На сто процентов. Определенно.

– Мог бы увидеть себя в составе «Реала»? Как думаешь, вписался бы в него?

– Это один из тех случаев… Прямо сейчас я в «Манчестер Сити», где я действительно счастлив. Но «Реал» – фантастический клуб. Когда видишь белую футболку, точно знаешь, что представляет собой этот клуб, он огромен.

В то же время у меня контракт с «Ман Сити», и я должен это уважать. Но «Реал» – фантастический клуб, – сказал Стерлинг.

 

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