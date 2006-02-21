Ривалдо о бане «Ман Сити»: «Есть реальные шансы увидеть возвращение Гвардиолы в «Барсу»

Экс-полузащитник «Барселоны» высказался о возможном возвращении тренера Пепа Гвардиолы.

был исключен из Лиги чемпионов на два сезона за несоблюдение правил ФФП. Если «Сити» проведет 2 года без Лиги чемпионов, у будет отличный шанс вернуться в «Барселону» в следующем сезоне. Однако это будет зависеть от выступлений каталонцев до конца сезона.

Если «Барса» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне под руководством Кике Сетьена и отлично финиширует в , тогда не будет никаких причин для смены тренера. Но если команда не оправдает ожиданий и разочарует своих фанатов, то, возможно, есть реальные шансы увидеть Гвардиолу в клубе, где он добился наибольшего успеха.

Еще слишком рано серьезно рассматривать эту возможность, мы должны подождать до конца этого сезона», – сказал Ривалдо.

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