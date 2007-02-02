«Барселона» пригласила Сетьена после отказа от 5 тренеров. Среди них был Аллегри (As)

Стали известны подробности назначения Кике Сетьена на пост главного тренера «Барселоны».

По информации As, каталонский клуб связался с Сетьеном после того, как получил отказ от пяти специалистов. Сообщается, что «Барселона» общалась с тренерами в таком порядке: Хави, Роналд Куман, Маурисио Почеттино, Гарсия Пимьента (главный тренер «Барселоны Б») и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что Эрнесто Вальверде покинул «Барселону» после того, как команда уступила «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.