ЦСКА и «Локомотив» интересуются форвардом «Брагантино» Артуром (TMW)

Молодой нападающий «Ред Булл Брагантино» Артур Гимараэс попал в сферу интересов клубов РПЛ.
22-летним форвардом интересуются ЦСКА и «Локомотив», сообщает TMW. Речь идет о летнем трансфере.
В январе этого года «Брагантино» заплатил за игрока «Палмейрас» 5,5 млн евро.
Российские клубы ведет переговоры о трансфере Артура и пытаются снизить запрашиваемую «Брагантино» сумму, считая ее завышенной.
На клубном уровне Артур, также играющий а флангах атаки, забил 15 голов и отдал 13 передач в 76 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь.