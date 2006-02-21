ЦСКА и «Локомотив» интересуются форвардом «Брагантино» Артуром (TMW)

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Молодой нападающий «Ред Булл Брагантино» Артур Гимараэс попал в сферу интересов клубов РПЛ.

22-летним форвардом интересуются ЦСКА и «Локомотив», сообщает TMW. Речь идет о летнем трансфере.

В январе этого года «Брагантино» заплатил за игрока «Палмейрас» 5,5 млн евро.

Российские клубы ведет переговоры о трансфере Артура и пытаются снизить запрашиваемую «Брагантино» сумму, считая ее завышенной.

На клубном уровне Артур, также играющий а флангах атаки, забил 15 голов и отдал 13 передач в 76 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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