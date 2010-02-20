Лионель Месси: «Неймар – один из лучших игроков мира. Я бы хотел его возвращения в «Барсу»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Ла Лига Неймар Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы возвращения форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. 

«Неймар – один из лучших игроков в мире. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Он очень веселый человек. В раздевалке Неймар всегда был счастлив и доставлял особую радость.

Нормально, что люди недовольны тем, как Неймар покинул «Барсу». Я тоже был недоволен тогда, но в конце концов мы все хотим побеждать и иметь в составе лучших футболистов. Неймар очень хочет вернуться в «Барселону». Ему было очень грустно уходить», – сказал Месси.

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