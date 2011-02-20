Кристоф Дюгарри: «В тот день, когда Мбаппе начнет делать то, что Холанд, он получит «Золотой мяч»

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что нападающему «ПСЖ» нужно брать пример с форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Талант Мбаппе – это нечто. Но когда ты выступаешь на какой-либо позиции, ты должен взять на себя роль, соответствующую ей.

И какова роль единственного центрального нападающего? Он – боец, тот, кто целиком выкладывается на поле, кто держит оборону соперника в напряжении, кто прессингует, кто бьется в каждом единоборстве.

А какой стиль у Мбаппе? Всегда оставаться красавчиком, играть красиво? Нет! Футбол сейчас – это кое-что еще.

Вот почему Санчо и Холанд сделали все как надо [в матче с ], а Мбаппе не сделал.

Мбаппе умеет многое, но ему не хватает того, что делал Холанд все 1,5 часа игры с «ПСЖ». В тот день, когда ты начнешь делать это, ты получишь «Золотой мяч» и станешь лучшим игроком мира.

Мбаппе нужно время от времени пересматривать тот матч и смотреть, что делал Холанд», – заявил Дюгарри в эфире RMC Sport.