Дюгарри о словах Мбаппе, что «ПСЖ» без него не обойтись: «Кажется, он «неймаризовался»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал высказывание нападающего «ПСЖ» после матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:0).

20-летний француз, оформивший хет-трик, заявил, что «хотел показать, что без него трудно обойтись».

«Мне было неловко. Эта маленькая фраза беспокоит меня. Остальная часть его интервью идеальна, потому что он говорит о своих партнерах, коллективе. Но эта фраза смутила меня.

Может быть, дело в том, что я из другого поколения. Я потрясен, что в сегодняшнем футболе коллектив не является приоритетом, что сейчас чаще думают только о себе. Из-за этого я чувствую себя неуютно.

Может быть, я довольно резок по отношению к Мбаппе. Я не говорю, что Мбаппе плохой парень, но он сделал несколько заявлений, где он показал себя не с лучшей стороны.

Мне кажется, что он «неймаризовался». Я бы предпочел, чтобы он общался с Гуйе, Эррерой или Ди Марией. С ними не так интересно общаться, с веселее, но все же...

Боюсь, что мои надежды на этого парня разобьются. Я чувствую, что все может обернуться не слишком хорошо.

Тот факт, что ты хорош, должны озвучивать мы, а не он сам», – сказал Дюгарри.

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