Венгер о бане «Ман Сити»: «Правила нужно уважать, иначе это не настоящий спорт»

Бывший тренер Арсен Венгер высказался об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушения финансового фэйр-плей.

«Я всегда был за контроль над финансовыми правилами и за то, чтобы клубы работали с тем естественным доходом, который у них есть.

Правила были созданы. Я убежден, что сейчас правилам предстоит пройти определенное развитие, но они такие, какие есть, и их нужно уважать.

Люди, которые не уважают их и которых поймали на попытке обойти правила более-менее законными способами, должны быть наказаны. Если будет доказано, что это было сделано намеренно, такое нельзя оставлять безнаказанным.

Сроки наказания? Я не знаю правила достаточно хорошо, чтобы понять, какое наказание должно быть назначено, когда правила не соблюдаются. Это не продумано. Это должно быть в своде правил. Не потому, что кто-то сказал: «Давайте сделаем это». Нет, конечно, это запланированные санкции на тот случай, если клубы не соблюдают правила.

Спорт, по сути, заключается в том, чтобы побеждать, соблюдая правила. Так все и работает. Мы поздравляем лучших в каждом виде спорта, но мы хотим знать, что они уважают правила.

Если нет уважения к правилам, это не настоящий спорт. Вот что я считаю самым важным. Правила существуют, вы должны их уважать. Как только вы начинаете какой-то турнир, это означает, что вы подписываетесь под тем, что будете участвовать в соревновании, соблюдая правила», – заявил Венгер.

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