Генсек IFAB: «Офсайд есть офсайд, даже сантиметровый»

Лукас Бруд, генеральный секретарь Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), занимающегося регулированием правил игры в футбол, пояснил, как следует работать видеоассистенту (ВАР) при определении положения вне игры.

«Если откалиброванные кадры согласно линиям показывают офсайд, то видеоассистент должен сообщить об этом. Даже если это только сантиметр, офсайд есть офсайд.

Смысл в том, что ВАР должен быстро понять, есть вне игры или нет. Он не должен задумываться минутами по каждому эпизоду», – сказал Бруд.

Клопп о ВАР: «По полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах в офсайде»

ФИФА планирует изменить правило офсайда. Между игроками должен быть «очевидный просвет»