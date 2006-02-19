Юрген Клопп: «Атлетико» было бы достаточно и 0:0. Ждем их на «Энфилде». Ничего еще не закончено»

Главный тренер Юрген Клопп поделился мыслями о поражении от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это было не совсем то, чего мы ожидали, но все уже закончилось. Мы ждали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счет всего лишь 1:0 к перерыву, а второй тайм мы проведем на нашем стадионе.

Нам не хватало игры в финальной трети поля. Они защищались всеми силами – и оборонялись в штрафной невероятно. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат – им было бы достаточно и 0:0.

Почему заменил Мане? На него нацелились. Это было очевидно. Они хотели убедиться, что он получит желтую карточку. И это к перерыву. Судья должен быть очень сильным для работы в такой атмосфере. В первые полчаса трое их игроков беспричинно падали на газон.

Моя желтая? Это было слишком. Я уверен, там же был аут в нашу пользу перед голом? Это не помогает успокаиваться. Все мы люди, все ошибаемся», – сказал Клопп.

«Нам некого винить. У меня все в порядке, 0:1 к перерыву – у нас будет очень длинный перерыв, и мы с толком его используем. Ждем их на . Ничего еще не закончено», – сказал Клопп.