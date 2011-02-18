«Ливерпуль» гарантировал себе место в топ-4 АПЛ после поражения «Челси»

«Челси» уступил (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Благодаря этому результату гарантировал себе попадание в топ-4 АПЛ и сыграет в следующей Лиге чемпионов вне зависимости от дела «Манчестер Сити».

Поскольку и «Тоттенхэм», идущий на пятом месте, встречаются в следующем туре, то только одна из команд после победы в очной встрече теоретически сможет обогнать , при этом вторая команда лишится шансов.

В данный момент у «Челси» 41 очко, а у «Тоттенхэма» – 40, отставание от «Ливерпуля», лидирующего с 76 баллами, составляет 35 и 36 очков соответственно. Командам осталось провести по 12 матчей, таким образом, они могут набрать еще максимум по 36 очков. Если «Челси» победит «Тоттенхэм», «шпоры» не смогут набрать по итогам сезона больше 73 очков, в случае победы «Тоттенхэма» максимум «Челси» – 74. При ничьей ни «Челси», ни «Тоттенхэм» уже не смогут обойти «Ливерпуль» даже теоретически.