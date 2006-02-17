Владимир Федотов: «Кокорин – хороший пример для молодых. Ему по плечу вернуться в сборную»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил дебют форварда Александра Кокорина в составе клуба.

— Конечно, мы рады победе. Ребята проявили свое мастерство, характер. На поле была команда. Начали матч немного неудачно. В дебюте эмоции где-то захлестывали. Допустили два нарушения правил вблизи своей штрафной, когда этого нельзя было делать. В итоге пропустили гол.

Постепенно выровняли игру. Хотя нужно отдать должное . Соперник хорошо прессинговал, не давал нам дышать. Тем не менее, мы огрызались и еще в первом тайме могли сравнять.

— Однако сделали это после перерыва с выходом на поле Александра Кокорина. Ожидали от него такой игры?

— Конечно, ожидали. Мы провели несколько совместных тренировок. Саша прошел сборы с «Зенитом» и «Зенитом-2». Сегодняшняя игра показала, что он находится в очень хороших кондициях. Об этом уже говорил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов.

Мы давно знали Александра с лучших сторон. Он вновь подтвердил свой уровень. Это пример того, что свой класс нужно доказывать ежедневно. Но я бы хотел выделить всю нашу команду, включая запасных. Мы все были настроены на положительный результат.

— Глядя на ваш состав, да еще и с приходом Кокорина, возникает уверенность, что «Сочи» точно не покинет Премьер-лигу.

— Мы для этого и проводим сборы, чтобы придти к общему знаменателю ко второй части сезона. Нам приятно, что одержали победу в ожесточенном сражении с «Динамо». Благодарен всем ребятам за самоотдачу. Мы хотим, чтобы они от процесса получали удовольствие.

— Реально ли Кокорину через «Сочи» вернуться в сборную?

— Несомненно. Саша через труд, отношение к делу к этому придет. Кокорин – хороший пример для молодых игроков. То, как он работает на тренировках, в тренажерном зале, говорит о его профессионализме. Правильно относится к своему организму. Уверен – ему по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача, – сказал Федотов.