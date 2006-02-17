Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Кайрат», дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Динамо»

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Клубы РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

Товарищеские матчи

Белек, Турция

Зенит – Алания – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Машуков (5), 1:1 – Ерохин (29), 2:1 – Ригони (45), 3:1 – Ригони (54), 4:1 – Ерохин (64), 4:2 – Кобесов (с пенальти, 67).

«Зенит»: Васютин, Смольников, Осорио, Прохин, Жирков (Кравцов, 88), Ерохин, Мусаев, Шамкин, Ригони, Дриусси, Воробьев (Сергеев, 80).

Зенит Россия – Кайрат Казахстан – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Малком (25), 2:0 – Дуглас (67), 3:0 – Азмун (68).

«Зенит»: Лунев (Кержаков, 46), Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев (Сергеев, 10; Оздоев, 46), Сутормин, Малком, Дзюба, Азмун.

Удаление: Оздоев (8).

Динамо – Сочи – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Шиманьски (4), 1:1 – Кокорин (51), 1:2 – Нобоа (54), 1:3 – Кокорин (80).

«Динамо»: Шунин, Ордец, Рыков, Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк (Морозов, 85), Юсупов, Нойштедтер (Каборе, 74), Игбоун, Шиманьски (82), Комличенко.

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