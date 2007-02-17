Торбинский о США: «Здесь постоянно живешь с солнцем, настроение всегда хорошее. В Россию пока возвращаться не хочется»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший в США, в открытом письме на Sports.ru рассказал о различиях между двумя странами.

«Если честно, к России тянет только то, что родители там живут, сестра с племянницами, друзья. А так на данный момент возвращаться не хочется.

У детей кое-какие аллергические истории в России, а тут их нет. Продукты, мне кажется, более качественные.

Климат и погода особенно радуют. В Москве, конечно, лето тоже прикольное, но здесь постоянно живешь с солнцем, а от этого даже настроение всегда хорошее. Ты, по сути, даже не одеваешься – шорты, майку и сланцы надел, да и пошел. Это очень положительно влияет на психологическое состояние.

Хотелось бы дальше быть ближе со спортом. Планирую здесь открыть свою академию. Здесь же живет Женя Стариков (бывший игрок «Зенита» и «Томи», который вырос в США – Sports.ru), русскоязычное комьюнити немаленькое.

Примерно представляю, что за академия будет – точно соккер. Футбол, конечно, по сравнению с остальными видами не так популярен, но тут же будет чемпионат мира-2026. Когда, если не сейчас?

Хочу, чтобы в моей академии футбол был и как занятие для души, и с претензией на professional. Сначала сам буду заниматься, а если пойдет дальше, то задумаюсь о расширении и партнерах, но пока до этого далеко», – сказал Торбинский.

«Когда постоянно живешь с солнцем, настроение всегда хорошее». Открытое письмо Торбинского о переезде в Майами