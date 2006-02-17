Оле-Гуннар Сульшер: «Не сказал бы, что попадание «МЮ» в ЛЧ будет так важно для подписания игроков»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался о влиянии Лиги чемпионов на престиж клуба.

«Лига чемпионов дает клубу ресурсы, приносит больше денег. Конечно, это престижный турнир.

Если мы будем хорошо играть до конца сезона, и это впечатлит игроков, которых мы хотим, возможно, нам будет проще их убедить.

Я бы не сказал, что попадание или непопадание «МЮ» в Лигу чемпионов в следующем сезоне будет так важно для подписания игроков», – сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» идет на 9-м месте в АПЛ, набрав 35 очков после 25 матчей.