Аспас о Смолове: «Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет»

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Форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил нападающего Федора Смолова за забитый гол «Реалу» (2:2).

30-летний форвард отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один после паса испанского одноклубника.

«У Смолова много голов. Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет», – сказал Аспас.

🎯 Гол Смолова «Реалу» – искусство: идеально рванул между защитниками, шикарно подработал, забил вторым касанием

«Давайте подпишем его в «Барсу»! Реакция испанцев на гол Смолова: шок фанов «Реала», восторг остальных

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