Аспас о Смолове: «Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет»

Форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил нападающего Федора Смолова за забитый гол «Реалу» (2:2).
30-летний форвард отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один после паса испанского одноклубника.
«У Смолова много голов. Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет», – сказал Аспас.
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