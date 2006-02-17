Аспас о Смолове: «Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет»

Форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил нападающего за забитый гол «Реалу» (2:2).

30-летний форвард отличился на 7-й минуте, реализовав выход один на один после паса испанского одноклубника.

«У Смолова много голов. Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет», – сказал Аспас.

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