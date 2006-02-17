Смолов после 2:2 с «Реалом»: «Рад первому голу и результату ⚽️💙»

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Нападающий Федор Смолов высказался о первом голе за «Сельту» после гостевого матча с «Реалом» (2:2) в 24-м туре Ла Лиги.

«Рад своему первому голу и результату⚽️💙», – написал Смолов в инстаграме.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Happy with my first goal and the result @rccelta ⚽️💙

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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