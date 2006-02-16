Смолов сыграет с «Реалом» с первых минут. Это его первый матч на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» принимает «Сельту» в матче 24-го тура Ла Лиги.

Нападающий команды из Виго Федор Смолов выйдет в стартовом составе. Он впервые в карьере сыграет на .

При этом Смолов уже играл против игроков «Реала» Серхио Рамоса, Дани Карвахаля и Иско в матчах между сборными России и Испании.

В товарищеской игре в ноябре 2017 года (3:3) он сделал дубль, а в матче 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, 4:3 по пенальти) реализовал послематчевый 11-метровый.

Напомним, что форвард перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно.