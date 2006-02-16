Почеттино или Роджерс могут возглавить «Ман Сити», если уйдет Гвардиола

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» может вернуться к работе в АПЛ.

Аргентинец, а также его коллега из «Лестера» Брендан Роджерс находятся в сфере интересов на случай ухода Пепа Гвардиолы, сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что летом испанец обдумает свое будущее в клубе, если «горожане» не выиграют апелляцию на двухлетнее исключение из Лиги чемпионов за нарушение ФФП.

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