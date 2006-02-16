Почеттино или Роджерс могут возглавить «Ман Сити», если уйдет Гвардиола

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия отставки Пеп Гвардиола Лестер Маурисио Почеттино Брендан Роджерс Футбол

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» Маурисио Почеттино может вернуться к работе в АПЛ.

Аргентинец, а также его коллега из «Лестера» Брендан Роджерс находятся в сфере интересов «Манчестер Сити» на случай ухода Пепа Гвардиолы, сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что летом испанец обдумает свое будущее в клубе, если «горожане» не выиграют апелляцию на двухлетнее исключение из Лиги чемпионов за нарушение ФФП.

Маурисио Почеттино: «Хочу работать в АПЛ. Я готов и жду нового испытания»

Опрос

Что теперь делать Пепу?

43601 голос
  • Продолжать работать в клубе
    31%
  • Уйти
    69%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья