Маурисио Почеттино: «Хочу работать в АПЛ. Я готов и жду нового испытания»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о будущем.
«Если честно, я бы с удовольствием поработал в Премьер-лиге. Это будет сложно, знаю. Сейчас настало время подождать. Посмотрим, что произойдет.
Это время восстановления, чтобы немного подумать о себе и быть готовым, потому что в футболе всегда что-то может случиться. Я готов и жду нового испытания. У меня есть уверенность в том, что следующий вызов будет фантастическим.
Если мы [с семьей] переедем в Европу, будем скучать по Англии», – сказал Почеттино.