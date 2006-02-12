Маурисио Почеттино: «Хочу работать в АПЛ. Я готов и жду нового испытания»

Экс-тренер Маурисио Почеттино рассказал о будущем.

«Если честно, я бы с удовольствием поработал в Премьер-лиге. Это будет сложно, знаю. Сейчас настало время подождать. Посмотрим, что произойдет.

Это время восстановления, чтобы немного подумать о себе и быть готовым, потому что в футболе всегда что-то может случиться. Я готов и жду нового испытания. У меня есть уверенность в том, что следующий вызов будет фантастическим.

Если мы [с семьей] переедем в Европу, будем скучать по Англии», – сказал Почеттино.