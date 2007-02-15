Клопп об отрыве в 25 очков: «Я недостаточно умен, чтоб понять, как это возможно. Безумие»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча 26-го тура АПЛ с « (1:0).

«По разным причинам это была сложная игра: ветер, организованность соперников, то, как мы играли в первом тайме. Разрыв между линиями был слишком велик, мы слишком рано делали забросы вперед, некому было подбирать отскоки.

Все было не совсем так, как мы хотели. Контрпрессинг тоже не был хорош, поскольку мы поднимались недостаточно высоко. Мы все равно имели неплохие моменты и хорошо разыгрывали стандартные положения, но не более того.

Выход Фабиньо был очень важен для нашей структуры, а Мане вышел свежим и помог нам выиграть матч, и это впечатляет. Мне нужно пересмотреть момент с голом, но я уверен, что он получился фантастическим.

Можно было сказать по лицам игроков, что они не нервничают, а получают удовольствие. Если уж кто-то и должен был забить, то это мы. Также мы хорошо оборонялись против контратак. Все благодаря замечательным игрокам.

Отрыв [от второго места в 25 очков] просто безумный, я не понимаю, как это возможно. Я недостаточно умен для этого. Со мной такого не случалось. Это невероятно и очень сложно.

Я прихожу в раздевалку, мы беседуем о разных вещах, а потом меня просто пробирает. Мои поздравления», – сказал Клопп Sky Sports.

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