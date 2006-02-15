Рибальта о приглашении топ-игроков в Россию: «Зенит» – международный бренд. В Европе хорошо знают клуб»

Спортивный директор Хавьер Рибальта ответил на вопросы о переходе полузащитника .

– О приходе Малкома в «Зенит» сказано уже много. Тем не менее, объясните, как можно уговорить 20-летнего бразильского пацана сменить «Барселону» на «Зенит», когда у него на руках есть предложение от «Наполи»?

– Я хорошо знаю агента Малкома. Мы общаемся на протяжении долгого времени. И это он сказал мне, что такая возможность есть.

Если честно, я не верил, что это возможно, потому что у Малкома были другие предложения. Тем не менее агент заверил меня, что все возможно. Я начал работать по этому направлению.

Сказал Александру Медведеву, что у нас есть шанс заполучить такого игрока. И он ответил: «Так давай сделаем это!» Потом кандидатуру игрока одобрил совет директоров клуба.

– Если следить за публикациями в СМИ, кажется, что переговоры прошли очень быстро.

– Все верно. Просто до переговоров была проделана большая работа. В том числе и с агентом, и с игроком. И уже потом с «Барселоной». Со стороны «Барсы» вообще все было очень быстро.

– Насколько сложно провернуть подобную сделку тихо, без различных сливов в медиа?

– Очень сложно. И не могу сказать, что сделка по Малкому была прямо тихой. Все равно информация появлялась.

Есть же и пример Осорио. Никто не знал, что он к нам перейдет. Фамилия Дугласа Сантоса появилась в СМИ в самый последний момент. Я люблю тишину в сделках.

Поэтому всегда прошу клубы, агентов, игроков: «Пожалуйста, никому ничего не говорите». Но иногда они все-таки говорят. Я не могу это контролировать.

– Какая главная сложность в приглашении топ-игрока в Россию? Все-таки здесь все другое: климат, культура, язык, даже алфавит.

– Но все-таки главное – это безумно красивый город, великолепный стадион, участие в Лиге чемпионов.

И финансовая составляющая, конечно же. К тому же «Зенит» – международный бренд. В Европе клуб хорошо знают, – сказал Рибальта.