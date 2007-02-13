Рибальта о лимите: «Он не сделает РПЛ лучше. Играть будут всего трое россиян»

Спортивный директор Хавьер Рибальта рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

– Со следующего сезона вступает в силу новый лимит. Ваше к нему отношение?

– Для меня любой лимит – это негатив. Он не сделает чемпионат или сборную лучше. Это мое мнение.

– То есть никакого позитива нет?

– По правде говоря, я его не вижу. Например, если все восемь иностранцев будут в форме, то играть будут всего трое россиян. Так что я не понимаю, для чего такой лимит вводится.

– Реально ли найти для состава 17 сильных российских футболистов?

– Мы хотим быть конкурентоспособными в Европе. И все ограничения нам не позволяют это делать. Молодежь, которая готова играть в старте, большим клубам находить сложно. И опять же, в старте будут играть восемь иностранцев. Плюс у нас есть игроки сборной России – Дзюба, Оздоев, Лунев, Ерохин и другие. И как в этой ситуации найти место для молодежи? Я, например, его не вижу.

– Уход Мака и Краневиттера – это подготовка к новому лимиту?

– Да, конечно.

– Можете прояснить ситуацию с договором по ? Сколько матчей ему нужно провести, чтобы «Зенит» его выкупил?

– Йордану нужно сыграть пять матчей в чемпионате. И он пока их не провел.

– По этой причине Семак использовал его в основном в Лиге чемпионов?

– Нет. Йордан не играл много в чемпионате, потому что у нас есть Ракицкий и Иванович. Так что места в центре защиты не так много. Так что на сегодняшний день у него набралось только два матча. А в еврокубках лимита нет. Так что там у него больше возможностей для выхода на поле.

– Вы здорово знаете европейский рынок. Как обстоят дела с российским?

– Я ответственный за оба рынка. Но у нас есть люди, которые российский рынок знают прекрасно. Например, и его тренерский штаб. Плюс ребята из моего департамента скаутов. Я им доверяю на сто процентов. Ну и, конечно же, за полтора года в России я неплохо изучил местный рынок. Так что никаких проблем нет, – отметил Рибальта.