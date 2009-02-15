Клопп о ЛЧ: «Считал «Юве» фаворитом, но я не понимаю, почему они не лидируют в Серии А с 10-очковым отрывом»

Главный тренер Юрген Клопп поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов.

был моим фаворитом до старта сезона, но, очевидно, я недостаточно часто смотрю итальянский футбол. Не понимаю, почему они не лидируют в Серии А с 10-очковым отрывом. У них самый большой состав, который я когда-либо видел, игроки качественные, это безумие.

У «Баварии» тоже мощный состав, «ПСЖ» невероятен, когда у них все здоровы. Никогда нельзя сбрасывать со счетов «Барселону», и не будем забывать — Лига чемпионов для них будет одной из главных целей», – сказал Клопп.

«Ювентус» делит с «Интером» 1-е и 2-е места в Серии А. Клубы набрали по 54 очка.