Юрген Клопп: «Понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, сможет ли его клуб вновь выиграть Лигу чемпионов.
«Без понятия, как далеко мы можем зайти, но пока думать об этом не нужно. Сейчас мы должны сосредоточиться только на матче с «Атлетико» во вторник.
Понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов, но мы должны быть готовы к этому.
Я знаю, и мы показали это в прошлом году, что мы можем обыграть лучших. Это не значит, что мы победим, это просто означает, что мы в состоянии это сделать, и это все, что мне нужно знать», – сказал Клопп.