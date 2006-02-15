Юрген Клопп: «Понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер Юрген Клопп ответил на вопрос о том, сможет ли его клуб вновь выиграть Лигу чемпионов.

«Без понятия, как далеко мы можем зайти, но пока думать об этом не нужно. Сейчас мы должны сосредоточиться только на матче с «Атлетико» во вторник.

Понятия не имею, сможем ли мы снова выиграть Лигу чемпионов, но мы должны быть готовы к этому.

Я знаю, и мы показали это в прошлом году, что мы можем обыграть лучших. Это не значит, что мы победим, это просто означает, что мы в состоянии это сделать, и это все, что мне нужно знать», – сказал Клопп.

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