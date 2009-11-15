Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена

Спортивный арбитражный суд ( ) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

Английский клуб намеревался через CAS заблокировать расследование УЕФА, однако проиграл дело.

«Горожанам» грозит бан в Лиге чемпионов, их дело будет рассматривать судебная палата . Однако ранее появилась информация, что «Сити» избежит отстранения.

«Ман Сити» обвиняется в том, что предоставил недостоверную информацию при разрешении предыдущего дела о нарушении правил ФФП в 2014 году, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений. Следственная группа УЕФА, проводившая расследование, требовала дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон.

«Ман Сити» могут на год исключить из ЛЧ. Расследование ведет бывший премьер-министр Бельгии

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