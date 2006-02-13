Семин про Алексея Миранчука: «Он же не игрушка. Предлагать его не надо, это удешевляет. За Миранчуком должны приходить»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Алексей Миранчук Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. «Мы продаем Миранчука». Есть такие позывы. 

Миранчука не надо продавать. За Миранчуком должны приходить и предлагать. А тогда нужно думать, хороший клуб или плохой.

Дальше. В большей степени это должно быть решение самого Миранчука. Может быть, он не хочет уходить. Зачем ему уходить, если это клуб невысокого уровня? Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует, он растет, набирается сил. 

Его не надо никуда предлагать. Если он будет достоин, серьезный клуб его сам придет и возьмет, и даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет. Он же не игрушка», – сказал Семин.

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