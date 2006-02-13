Малком: «Хочу войти в историю «Зенита». Если будет какой-то расистский выпад, я не обращу внимания»

Полузащитник Малком рассказал, что хочет войти в историю клуба из Санкт-Петербурга.

– Ваша первая игра против «Краснодара» вызвала резонанс по всему миру, и особенно в Бразилии – ходили слухи о расизме из-за плаката на трибуне. Что вы почувствовали? Как вы думаете, существует ли в этом плане много негативной пропаганды в отношении России? Хуже ли там ситуация с расизмом, чем, например, в Италии или Испании?

– Я всегда буду говорить правду, и в интервью я очень четко выражаюсь. Если будет какой-то расистский выпад, я не обращу внимания. Я приехал помогать «Зениту». Если один или два болельщика не хотят меня видеть, все равно не им решать, оставаться мне или нет. С моей точки зрения, это плохие люди, но я отношусь к этому спокойно.

Я очень сосредоточен на том, чего хочу – войти в историю клуба, забить много голов, завоевать титулы и войти в историю Лиги чемпионов. Петербург – по-настоящему европейский и прекрасный город, меня очень тепло приняли команда и ее болельщики. Я счастлив быть здесь, – сказал .

Напомним, Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 млн евро. Он провел за клуб из Петербурга два матча в РПЛ, а затем получил травму.