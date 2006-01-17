Анжелика Рябикова, сестра болельщика Артура Данилова, рассказала о словах омоновца после того, как брат избежал тюремного срока.

На этой неделе срок Данилова, ранее осужденного на 1 год и 8 месяцев за то, что в перерыве матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1) он ударил сотрудника Росгвардии ногой, был заменен на условный.

«К сожалению, условный срок для нас действительно победа. Адвокаты сразу сказали, что это максимум, чего мы можем добиться. Нас настраивали, что, возможно, срок будет меньше – и все.

На видео есть факт удара. При этом свидетель на суде сильно путался в показаниях: как они стояли, кто куда бил. Он говорил, что Артур ударил ниже колена, а на видео видно замах на уровне бедра.

Сам омоновец, когда шли первые слушания, трижды не появлялся в суде. Пришел только на четвертый раз. Сказал: «Как полицейский я вижу состав преступления, замах — это уже угроза. Но как человек претензий не имею и виновным его не считаю».

Он был удивлен, что первый приговор был таким суровым. Но в суд на нас подало его начальство, и мнение сотрудника уже не имело значения.

Могу привести цитату из дела: «Допрошенный в ходе судебного следствия потерпевший в исходе дела не заинтересован». Он сказал, что не почувствовал ни моральной, ни физической боли. Просто повернулся – и увидел взмах. Был ли удар, он не понял.

Мы смотрели разные видео. В суде использовали официальное, со стадиона. А оно снято с такого ракурса, что видно только замах. Мы не лукавим – скорее всего, брат дотронулся, но, естественно, это было несильно.

Если бы он выпивал, участвовал в каких-то драках – это одно. Мы своей вины не отрицаем. Замах ногой был. Вроде бы угроза, но статья у него – применение насилия средней тяжести. Почему – без объяснений. Написано: «В целях восстановления социальной справедливости…» – сказала Рябикова.

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