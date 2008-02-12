Бранислав Иванович: «Вылет из ЛЧ в прошлом. Теперь хотим выиграть чемпионат и Кубок»

Защитник Бранислав Иванович оценил выступление клуба в Лиге чемпионов и рассказал о целях на конец сезона.

– С учетом 10-очкового отрыва в чемпионате и того, что до конца сезона осталось 11 игр, в РПЛ все ясно, не так ли?

– Честно говоря, это большое преимущество. Но впереди еще долгий путь, особенно в нашей лиге, в которой очень непросто. Мы должны оставаться сосредоточенными и не расслабляться, потому что один-два матча без побед могут привести к проблемам. Мы будем сосредоточены на 100 процентов.

– Лига чемпионов – большое разочарование. Вы выбыли с 7 очками в группе с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».

– Да, мы были очень разочарованы. Из-за этого остается неправильное впечатление от первой половины сезона. Все могло быть очень хорошо, обычно с таким количеством очков выходят из группы.

Но это в прошлом, изменить ничего нельзя. Теперь мы хотим попытаться выиграть чемпионат, мы все еще боремся за Кубок. Мы хотим выиграть два трофея. Это наша цель, – заявил Иванович.