Виллиан Жозе – приоритетный вариант для «Барселоны». Каталонцы хотят закрыть сделку до конца недели

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«Барселона» пытается подписать форварда «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.

Бразилец – приоритетная цель каталонского клуба. «Барса» ждет, когда Усман Дембеле вернется из Финляндии, чтобы объявить о его пятимесячном отсутствии. Каталонцы получат разрешение от Королевской федерации футбола Испании на внутренний трансфер вне дозаявочного окна.

Сумма отступных, прописанная в контракте 28-летнего игрока, составляет 70 миллионов евро. «Барселона» пытается снизить ее и ведет переговоры с сан-себастьянцами, но они продвигаются непросто.

В качестве альтернатив рассматриваются Лукас Перес, выступающий за «Алавес», Луис Суарес Чаррис из «Сарагосы» и Лорен Морон из «Бетиса», но последние два варианта менее вероятны. 

«Барса» хочет закрыть сделку по трансферу до конца недели.

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