Рэмзи может уйти из «Юве» летом. Он хочет больше играть

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может покинуть клуб летом, сообщает Tuttosport.

По информации источника, игрок недоволен малым количеством времени, которое он проводит на поле.

Так, во вчерашнем матче Серии А против «Вероны» (1:2) Рэмзи вышел на замену на 72-й минуте, а в двух предыдущих играх против «Фиорентины» (3:0) и «Наполи» (1:2) валлиец и вовсе не выходил на поле.

Кроме того, в клубе не удовлетворены физическими кондициями 29-летнего хавбека. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет, чтобы Рэмзи вышел на пик своей формы к решающим матчам Лиги чемпионов, однако пока этого добиться не удается.

В этом сезоне Рэмзи провел за «Юве» 12 матчей в Серии А и забил один гол.