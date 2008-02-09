Рэмзи может уйти из «Юве» летом. Он хочет больше играть

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Аарон Рэмзи Маурицио Сарри Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может покинуть клуб летом, сообщает Tuttosport.

По информации источника, игрок недоволен малым количеством времени, которое он проводит на поле.

Так, во вчерашнем матче Серии А против «Вероны» (1:2) Рэмзи вышел на замену на 72-й минуте, а в двух предыдущих играх против «Фиорентины» (3:0) и «Наполи» (1:2) валлиец и вовсе не выходил на поле.

Кроме того, в клубе не удовлетворены физическими кондициями 29-летнего хавбека. Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет, чтобы Рэмзи вышел на пик своей формы к решающим матчам Лиги чемпионов, однако пока этого добиться не удается.

В этом сезоне Рэмзи провел за «Юве» 12 матчей в Серии А и забил один гол. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья