Сарри про 1:2 с «Вероной»: «Юве» привык к уверенным победам, но не стоит принимать их как данность и почивать на лаврах»

Главный тренер Маурицио Сарри подвел итоги матча 23-го тура Серии А с «Вероной» (1:2).

«Очевидно, мы демонстрируем разную игру и результаты дома и на выезде. Матч был сложным, мы знали, что так будет и создаст нам проблемы с самого начала. Мы хорошо держались, дважды попали в каркас, вышли вперед, но нельзя терять очки, допуская такие грубые ошибки. Первый гол был необъяснимым, если мы хотим, чтобы «Ювентус» побеждал, мы не можем и дальше допускать ошибки, вызванные небрежным отношением.

Стоит отдать должное «Вероне», они агрессивно действовали с самого начала, и мы этого ждали. Понимали, что важно выдержать первые 25 минут, а потом у нас будут моменты. Мы все это сделали, однако затем отдали очки, проявив легкомыслие, и это привычка, от которой нам абсолютно точно надо избавляться.

Мышление – самая важная вещь, потому что если его не задействовать, нельзя быть на высоте в смысле тактики. Если мозг не работает на 100 процентов, «физика» не справится.

Мы должны понять, что не следует принимать победы как данность. Нужно упорнее работать, не бояться грязи, когда требуется, и не почивать на лаврах.

«Верона» заслуживает огромного восхищения за первые полчаса, но винить за последние полчаса стоит нас самих. Соперник продемонстрировал отличную интенсивность, а мы – нет.

За последние годы эта команда привыкла к уверенным победам, и мы должны вбить себе в голову, что не можем себе позволить терять очки.

Надеюсь, этот урок будет выучен, поскольку мы уже некоторое время говорим об этом. Это сложно, потому что команда хорошо тренируется, но потом в матче не может раскрыть весь свой потенциал. Надо решить эту проблему», – отметил Сарри.