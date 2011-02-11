Унаи Эмери: «ПСЖ» вылетел от «Барселоны» в 2017-м, потому что еще не было ВАР. Игру омрачили судейские ошибки»

Бывший тренер Унаи Эмери вспомнил вылет от «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов 2017 году.

«Я выиграл чемпионат, четыре национальных кубка и два Суперкубка. Но главной целью оставалась Лига чемпионов.

В первый сезон мы провели домашний матч с «Барселоной» в 1/8 финала очень высокого уровня (4:0 – прим. Sports.ru). Но в ответной игре мы вылетели, потому что еще не было ВАР (1:6 – прим. Sports.ru). Очевидно, что игра была омрачена решениями судьи.

Во второй сезон мы уступили , команде, которая взяла исторический требл в Лиге чемпионов. И, опять же, в выездном матче можно заметить ошибку судьи.

Итог: в первый раз мы проиграли из-за судейских ошибок, второй раз – действующему и будущему обладателю трофея», – сказал Эмери.