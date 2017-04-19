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    Серхио Рамос о реакции Пике на судейство: «Пусть он пересмотрит матч с «ПСЖ»

    Теги Бавария ПСЖ Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике Лига чемпионов судьи

    Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался после выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Баварией» (4:2, 2:1).

    «Еще рано говорить о финале – мы только вышли в полуфинал, но понятно, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы очень рады, что выбили «Баварию», одного из главных конкурентов.

    100 матчей в Лиге чемпионов – красивая цифра. Надеюсь, буду играть за «Реал» еще много лет, до тех пор, пока буду получать удовольствие от футбола.

    Реакция Пике? Пусть он пересмотрит матч с «ПСЖ». Может быть, он изменит мнение об арбитрах. Давайте дождемся ответного матча «Барселоны» и посмотрим, что случится с «Ювентусом». А так – я не против внедрения видеотехнологий», – сказал Рамос.

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    • Нет, "Реал" просто сильнее
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