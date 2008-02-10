Френки де Йонг: «Не критикую судейство, но в Бильбао не дали очевидный пенальти на мне, сейчас – на Месси»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мыслями о победе над (3:2) и раскритиковал судейство.

«В Бильбао был очевидный пенальти, потому что меня толкнули. И сейчас был на Месси, который тоже не зафиксировали. Я не хочу обсуждать судейство, это не критика. Я просто говорю то, о чем думаю.

Я прогрессирую, но все еще не до конца адаптировался. Думаю, я сыграл лучше, чем на прошлой неделе. Было важно взять три очка, но это был не финал. Мы все еще рядом с .

С Месси играть легко. У нас нет особенной связи: он просто ищет свободное пространство и выкладывает мяч», – сказал де Йонг.

Экс-судья Андухар Оливер о неназначенном пенальти на Месси: «Немыслимо. Это был вопиющий захват»

Фото: кадр из трансляции